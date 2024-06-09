Родители россиянина, освобожденного из Газы, выехали в Израиль

Родители россиянина Андрея Козлова, который был в числе освобожденных из плена палестинского движения ХАМАС во время операции Армии обороны Израиля, вылетели в Израиль для встречи с сыном, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля.

Россиянин сейчас находится в медцентре "Шиба" в Тель-ха-Шомере. Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге оказывает содействие родителям Козлова.

Напомним, во время операции были освобождены четыре человека: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий также и российское гражданство. Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может приостановить боевые действия в секторе Газа сроком на 42 дня ради освобождения заложников, но затем продолжит операцию. Управление по работе со СМИ в Газе утверждает, что в ходе операции в Нусейрате погибли 210 палестинцев, более 400 пострадали. Министерство здравоохранения анклава эту информацию пока не комментировало.