09 Июня 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Правительство Тюменской области

Власти Тюменской области оказывают содействие следствию по делу замгубернатора Вахрина

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в рамках расследования уголовного дела о получении взятки заместителем губернатора Вячеславом Вахриным, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор в курсе задержания чиновника. Кадровые решения будут приняты в соответствии с законодательством. В понедельник будет начата проверка по данному факту, в рамках которой будут изучены конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вячеслава Вахрина.

Также в понедельник будут приняты необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы ЖКХ, которую курировал замгубернатора. В инфоцентре подчеркнули, что вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ продолжит работу в штатном режиме.

Накануне Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Вахрин пробудет в СИЗО до 6 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 года является заместителем губернатора Тюменской области.

Напомним, брат Вахрина Антон ранее был осужден за убийство. В прошлом году сообщалось, что апелляция отменила решение о переводе Антона Вахрина из ИК строгого режима на принудительные работы.

Теги: Вахрин, уголовное дело, замгубернатора, взятка


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Ранее 08.06.2024 20:09 Мск Замгубернатора Тюменской области арестован за получение крупной взятки

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