В МВД опровергли информацию о том, что собаки отгоняли волков от детей, заблудившихся в уральском лесу

Рыжий и Рокки, собаки найденных в лесу в Свердловской области детей, покинули отдел полиции. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал Накануне.RU новые подробности истории с благополучным финалом о двух пропавших под Байкалово детях.

По его сведениям, два любимых домашних питомца заблудившихся ребят после непродолжительного нахождения в местном отделе полиции, куда их временно приютили, пока потеряшками занимались врачи, покинули здание территориального ОВД.

"Рыжий и Рокки, так зовут резвых собак-телохранителей подростков, после многодневного вынужденного воздержания от приема пищи с удовольствием отведали вкусняшек, любезно предоставленных сотрудниками полиции. А спустя короткий промежуток времени, после извлечения из их тел клещей, уехали на легковом автомобиле в родные края - в Тюмень, по месту дислокации квартиры хозяйки. Очень переволновавшаяся мама Гриши и Виктории, прежде чем покинуть пределы Свердловской области, выразила искренние слова признательности представителям МВД и волонтерам за то, что пришли на помощь в трудную минуту. И за то, что эта помощь оказалась эффективной",- отметил полковник Горелых.





Он также опроверг информацию отдельных СМИ и соцсетей, что в тайге собакам пришлось отпугивать от детей волков. Таких диких животных тепловизоры в зоне поисковых мероприятий не зафиксировали. А вот косолапый Михаил Потапович, по словам Валерия Горелых, в поле зрения спецтехтики силовиков действительно попал.

"Если сегодня, в субботу, поиски не принесли бы положительного результата, сыщики угрозыска уже запланировали проведение обысков в жилище пропавших подростков и использование в работе с родственниками детектора лжи - полиграфа. Но, к счастью, всего этого ОВД делать не пришлось, так как юные путешественники были обнаружены живыми", - резюмировал пресс-секретарь свердловского гарнизона МВД Валерий Горелых.



Напомним, потерявшихся в свердловских лесах девочку и мальчика нашли сотрудники "РМК-Безопасность". В районе 4 часов утра двое из группы на квадроцикле выехали прямо к детям. Гриша и Вика были очень истощены, все в царапинах и ссадинах. Их сразу напоили, накормили, укрыли куртками и посадили на квадроциклы греться. Дети рассказали своим спасителям, что все эти дни спали в обнимку с собаками, именно собаки не давали им замерзнуть. Питались ребята найденными перепелиными яйцами и пили воду из болот.