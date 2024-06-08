Замгубернатора Тюменской области арестован за получение крупной взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Вахрин пробудет в СИЗО до 6 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), говорится в сообщении пресс-службы.

Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 года является заместителем губернатора Тюменской области.

Напомним, брат Вахрина Антон ранее был осужден за убийство. В прошлом году сообщалось, что апелляция отменила решение о переводе Антона Вахрина из ИК строгого режима на принудительные работы.