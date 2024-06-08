Уральская компания выплатит 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16

Уральская компания "ФОРЭС" пообещала выплату в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, которые их Киеву планируют поставить страны Запада. Об этом заявил гендиректор предприятия Сергей Шмотьев на полях ПМЭФ, передает ТАСС .

Он напомнил, что выплаты также получают военные, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине. За первый танк компания заплатила 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. "Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал Шмотьев.

С инициативой поощрять российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших немецкие боевые танки Leopard 2 или американские Abrams, а также боевые самолеты F-15 и F-16 в зоне спецоперации, "ФОРЭС" выступил в январе 2023 года.

В сентябре 2023 года сообщалось, что компания выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим целую колонну бронетехники противника в зоне СВО. Каждый член экипажа получил по 1 млн рублей, механик-водитель – 500 тысяч рублей. Также было принято решение поощрить оператора беспилотника Илью Гаврилова, комментарии которого звучат в ролике, облетевшем всю страну.