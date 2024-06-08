08 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Erwin Scheriau / APA / AFP

Уральская компания выплатит 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16

Уральская компания "ФОРЭС" пообещала выплату в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, которые их Киеву планируют поставить страны Запада. Об этом заявил гендиректор предприятия Сергей Шмотьев на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

Он напомнил, что выплаты также получают военные, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине. За первый танк компания заплатила 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. "Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал Шмотьев.

С инициативой поощрять российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших немецкие боевые танки Leopard 2 или американские Abrams, а также боевые самолеты F-15 и F-16 в зоне спецоперации, "ФОРЭС" выступил в январе 2023 года.

В сентябре 2023 года сообщалось, что компания выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим целую колонну бронетехники противника в зоне СВО. Каждый член экипажа получил по 1 млн рублей, механик-водитель – 500 тысяч рублей. Также было принято решение поощрить оператора беспилотника Илью Гаврилова, комментарии которого звучат в ролике, облетевшем всю страну.

Теги: форэс, f-16, истребитель


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