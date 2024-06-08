Слишком переоценена. В Верхней Пышме впервые представили "непобедимую" технику НАТО, завоеванную на СВО

Сегодня жителям и гостям Верхней Пышме впервые представили военную технику НАТО, которую российские солдаты захватили во время СВО на Донецком и Авдеевском направлениях. Увидеть своими глазами военные трофеи подразделений группировки войск "Центр" можно около Дворца спорта.

В качестве экспонатов представлено 14 единиц техники: танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины. Среди них знаменитый танк "Abrams" и боевые машины пехоты "Marder" и "Bradley", бронетранспортеры М113, "Козак", "Kirpi", вездеход "Pinzgauer" и бронеавтомобиль "Mastiff". Про захват последнего Накануне.RU рассказал командир танка 74-ой отдельной мотострелковой бригады Александр Микитюк.

"Техника британского производства "Mastiff". Поступила задача отработать продвигающиеся штурмовые группы. Ребята выдвинулись на машине. Подлетел этот Мастиф, захотел поменять личный состав обороняющей. Ну, отработали чуть-чуть по нему, маленько, и он совсем поломался. Ну, мы нечаянно, - отшутился Микитюк. - Это был четкий холодный расчет. Мы танкисты всегда считаем. Соответственно, командир Роман Иванов сделал правильные расчеты и остановил технику".

По словам командира, посетителям выставки стоит обратить внимание на знаменитый танк "Abrams", на который так "молились за рубежом". На деле же техника, которая должна была обеспечить победу, оказалась легкой мишенью.

"Наша техника лучше, причем, порядка лучше. Более того, в зарубежной технике есть общий и весьма существенный недостаток - это очень тяжелое обслуживание и, соответственно, большой вес. Все они проигрывают из-за большого веса", - отметил Микитюк.

Это первая выставка трофеев, которая проходит за пределами Москвы - в столице такая экспозиция произвела фурор. Трофеи прибыли на Урал из зоны СВО и ранее нигде не экспонировались. Многие приходят на выставку вместе с детьми, как это сделал Андрей. Вместе с подростками - сыном, дочерью и племянницей они специально приехали сюда из Нижнего Тагила.

"Хотел показать детям, чтобы знали, что идет спецоперация, какая техника используется против нас, и как она горит. До этого были только в Музейном комплексе Верхней Пышмы, а сегодня читали и знакомились с этими экспонатами", - рассказал Накануне.RU Андрей.

Представили на выставке и народный дрон-камикадзе "Упырь", тактико-технические характеристики которого позволяют успешно противодействовать всем экспонатам. А чтобы увидеть это собственными глазами, посетителям выставки достаточно навести телефон на QR-коды рядом.

Посетить выставку можно ежедневно с 09.00 до 21.00 вплоть до середины июля.