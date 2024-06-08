Участники фестиваля "Движение" приняли участие в молебне у мощей святой Екатерины

Участники фестиваля «Движение», который стартовал сегодня в Верхней Пышме, приняли участие в молебне у Часовни святой Екатерины.

Именно здесь хранятся мощи покровительницы Екатеринбурга.

Среди тех, кто сразу после открытия фестиваля приехал к святыне, был актер театра и кино Владимир Яглыч.

«Невозможно не ощутить красоту Божьего мира, когда едешь на мотоцикле. Ты видишь эти поля, эти леса, чувствуешь даже перепады температур, чувствуешь, как меняются запахи. Невозможно, не прийти к пониманию того, что у всей красоты есть Творец. Хочется поблагодарить Фонд святой Екатерины, без которого было бы невозможность сделать этот фестиваль», — обратился к верующим отец Кирилл, который и сам является байкером.

Впервые в истории города большое и массовое событие объединяет в себе сразу несколько направлений — культурное, развлекательное, спортивное и духовное.

«Фестиваль движения – это уникальное событие в жизни нашего города Екатеринбурга и Свердловской области. Уникально в том плане, что здесь подчеркиваются ценности, которые очень важны для Фонда святой Екатерины. Это развитие спорта и здоровый образ жизни. И отрадно, что байкеры прибыли на мероприятие с флагами, с изображением святых икон», — сказал директор фонда Александр Андреев.