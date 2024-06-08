Армия Израиля освободила четырех заложников из Газы, включая россиянина

Израильские военнослужащие освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС с 7 октября 2023 года.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), операция проводилась вблизи лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газы.

Освобождены четыре человека: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий также и российское гражданство. Они доставлены в больницу на израильской территории, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может приостановить боевые действия в секторе Газа сроком на 42 дня ради освобождения заложников, но затем продолжит операцию.