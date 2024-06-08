Бизнесмены и финансисты седлают железных коней. На Урале стартовал самый драйвовый байкерский фестиваль "Движение"

На Среднем Урале стартовало самое экстремальное событие этого лета – культурный мото-фестиваль "Движение". Программа настолько масштабная, что площадки развернулись сразу в двух городах – в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В последнем же с самого утра собрались сотни байкеров, которые и ознаменовали старт фестиваля, отправившись шумной колонной до самого центра уральской столицы.

Напомним, что мото-фестиваль объединяет в себе эсктрим-шоу, различные активности в виде литературного фестиваля, чемпионата по шахматам, кинофестиваля, лекций, выставок, гастрофеста и всего того, что поможет понять уральцам, кем на самом деле являются байкеры. По словам организаторов, они преследуют цель развенчать стереотип о буйных и грозных мотоциклистах, познакомив «пешеходов» с их культурой и, главное, показать, что это действительно "культура".

Андрей работает в финансовой сфере, а в байкерской тусовке находится с 2017 года. За это время он успел побывать на многих фестивалях и наконец-то дождался его "приезда" в родной Екатеринбург. Как рассказал мотоциклист Накануне.RU, еще в 2014 году он познакомился с крутыми ребятами, но только спустя 3 года его шеф предложил, в качестве эксперимента, освоить что-то новое и вместе сдать на права. В итоге, шеф отказался, а Андрей действительно нашел для себя новое хобби и стал рассекать на железном коне по российским дорогам.

"Мне кажется, большинство мужиков к байкерской теме подстегивает к годам 30-35. Как сейчас ходят шортсы: "Ты что, байкфри? До сорока не заведешь, будешь старозаводящим". Я считаю, что фестиваль - отличная идея. В Екате нужны такие мероприятия, нужно мотокультуру развивать, продвигать, и этот фестиваль дает возможность показать сообществу, которое не в теме, что байкеры нормальные ребята, не хулиганы, не бандиты, не алкоголики. Когда приезжаешь на фестивали, знакомишься с людьми из разных городов, разных сфер деятельности... В обычной жизни это очень непохожие друг на друга люди, но когда собираются вместе на мотоциклах, слушать музыку и отдыхать - все на одной волне. Ну и повод лишний раз перед началом мотосезона предупредить автомобилистов, что на дороге много мотоциклистов, чтобы тебе были внимательнее, смотрели в зеркала, пропускали, когда есть возможность и относились к байкерам более дружелюбно, чем мы часто это видим", - отметил Андрей.

Он также поблагодарил организатор за масштабные мероприятия, которое зарядит энергии на его первое большое путешествие. Уже через неделю состоится пробег до Москвы и по золотому кольцу на 7 тыс. км.

Встала на колеса и 22-летняя Ульяна из Ревды. Будни сотрудника распределительного центра предложил разбавить ее друг, и вот уже два года девушка постигает байкерскую культуру.

"Это мой первый фестиваль и я рада, что его будут проводить в Екатеринбурге. Я жду много ярких эмоций, и в в следующем году обязательно вернусь", - рассказала девушка. Ульяна также отметила, что в байкерской тусовке нет стереотипов о том, кто имеет право водить мотоцикл. Тревожатся за нее только близкие, однако принимают новое увлечение дочери.

Оказался среди байкеров и предприниматель с собственным бизнесом. Вместе с подчиненным и братом по клубу WideRiwer Владимир приехал в Верхнюю Пышму по приглашению самих организаторов.

"Я байкер с детства, мой первый мотоцикл был еще советским. Привлекает общение с ребятами и, конечно же, свобода. Основная масса мотоциклистов - это люди в определенном достатке, устоявшиеся, семейные, когда с работой уже неплохо. Есть и те, кто кредиты на мотоциклы берут, но и они получают свою свободу. Ты на дороге, ты один - это и есть свобода. Есть конечно риски, но тем не менее тебя ничего не держит. Словами не передать эти чувства, особенно когда находишься среди своих ребят, в мотобоатстве. У нас даже выражение такое есть: "Это брат не по крови - это брат от другой мамы", - рассказывает Владимир.

За 24 года совместной жизни Владимир успел завести с женой пятеро детей. Один из них по примеру отца также уже сел на мотоцикл. По словам байкера, подобные фестивали нередко являются семейными - пока он с клубом едут на байках, за ними на машинах следуют жены с детьми. Это еще раз доказывает, что не стоит верить стереотипам.

"У нас в клубе организована музыкальная группа, с которой мы выступаем. Это досуг. Мы же живем в дне сурка: работа-дом, работа-дом, а здесь такая хорошая отдушина. Жаль, конечно, что время ограничено, но тем не менее, в начале каждого нового года мы составляем свой календарь мероприятий. И екатеринбургский фестиваль, конечно, влез в планы многих", - отметил Владимир.

Одним из организаторов является Фонд святой Екатерины. Именно он принял участие в разработке одного из маршрутов, который проходит через все самые известные храмы Среднего Урала. Среди них: Верхотурье, Ганина Яма, уникальный храм архангела Михаила в селе Новоипатово и многие другие храмы. Финальной точкой мотопробега станет молебен в часовне святой Екатерины в Екатеринбурге.

В колонне проедут байкеры из более чем 30 клубов со всех краев страны, а также просто желающие окунуться в стихию "Движения". Отправной точкой стал Музейный комплекс УГМК, который также является одним из организаторов фестиваля.

"У нас с вами два дня, это все для нас, - заявил сопредседатель оргкомитета фестиваля и председатель ассоциации "Федерация свободных байкеров" Владимир Кашкин. - Мы придумали очень много активностей, немножко так по хитрому, чтобы вы не успели посмотреть их все и в следующем году, если бог даст, мы сюда вернулись и еще раз все это сделали. Это зависит от каждого из нас. Надеюсь, что все понимают, что это миссия, которая нам дана - сделать этот город столицей мотоциклетного движения, официального открытия сезона, когда байкеры, автотуристы и мото-туристы, да и все путешественники, могли бы в начале сезона приезжать в Екатеринбург с Запада-Востока и здесь начинать свой сезон. Поэтому давайте постараемся к концу завтрашнего дня ответить на главный вопрос екатеринбуржцеа: "Кто мы-байкеры, И куда мы идем? Всех с праздником и пожалуйста, едем аккуратно".

Хотя это и байкерский фестиваль, насладиться им можно и без железного коня. Для этого организаторы специально подготовили концертную программу как в Верхней Пышме, так и Екатеринбурге. Настоящим событием стало выступление сибирской группы OTYKEN, для которого впервые в России установили сцену на самом большом в мире БелАЗе.

"Очень символично, что мотофестиваль "Движение", который проводится у нас в регионе впервые, открывается со сцены уникального автомобиля - самого большого в мире карьерного самосвала БелАЗ 757.10. Его можно увидеть только в трех случаях: если вы на них работаете, если вы работаете на заводе, который его производит, и если вы находитесь в гостях Музейного комплекса. Я очень рада тому, что мы стали открывающей площадкой. Приходите к нам все в гости. Я надеюсь что этот уникальный, замечательный, веселый, драйвовый фестиваль станет регулярным, а мы обязательно будем в нем участвовать. Я желаю всем прекрасного настроения, аккуратной езды и пусть в эти два дня погода нам подыграет", - сказала исполнительный директор Музейного комплекса Верхней Пышмы Елена Филатова.

На открытии присутствовал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник поздравил присутствующих с тем, что Екатеринбург теперь официально можно называть столицей мотокультуры России. Поддавшись настроению мэр ненадолго примерил и на себя роль байкера.

"Это фестиваль мотокультуры, спорта и музыки. Буквально через несколько минут колона мотоциклистов выдвинется в город Екатеринбург. Столица Урала предлагает обширную программу, будут работать порядка 30 площадок, выступать известные артисты, проводиться спортивные мероприятия. А самое главное, что к нам приехали гости из большого количества городов нашей страны. В сентябре прошлого года Екатеринбург впервые заявил о себе как о столице мотокультуры, когда мы проводили Чемпионат России по стантрайдингу STUNT CHAMP и сегодняшний фестиваль "Движение" подтверждает наш статус. Мотоцеклетность столицы не только Урала, Сибири, но и всей нашей страны. Вперед, драйва, хорошего настроения!" - заключил Орлов.

Весь день верхнепышминцев будут радовать группы "Комната 60" (стильный качественный блюз); DJ WIDE – наставник нескольких поколений уральской школы скрэтч-мастерства, и 4MAL (Евгений Свалов) – диджей и радиоведущий, руководитель музыкально-просветительского проекта "Русская кибернетика".

Напомним, что фестиваль продлится все выходные, а потому уже 9 июня на сцене в Музейном комплексе выступят екатеринбургский диксиленд-оркестр Kickin’ JassOrchestra, блюз-рок группа BobandtheMonsters и кавер-группа "Каникулы". Хедлайнером площадки станет группа "Обе две", которая выступит в 19.00.

Мото-фестиваль "Движение" впервые проводится в Свердловской области. Организаторы собираются сделать его еще одним ярким ежегодным событием Екатеринбурга наравне с "Уральской ночью музыки" и "Ночью музеев". С полной программой "Движения" двух городов в эти выходные можно ознакомиться на сайте фестиваля.