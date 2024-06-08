Бизнесмены и финансисты седлают железных коней. На Урале стартовал самый драйвовый байкерский фестиваль "Движение"

08 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бизнесмены и финансисты седлают железных коней. На Урале стартовал самый драйвовый байкерский фестиваль "Движение"

На Среднем Урале стартовало самое экстремальное событие этого лета – культурный мото-фестиваль "Движение". Программа настолько масштабная, что площадки развернулись сразу в двух городах – в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В последнем же с самого утра собрались сотни байкеров, которые и ознаменовали старт фестиваля, отправившись шумной колонной до самого центра уральской столицы.

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что мото-фестиваль объединяет в себе эсктрим-шоу, различные активности в виде литературного фестиваля, чемпионата по шахматам, кинофестиваля, лекций, выставок, гастрофеста и всего того, что поможет понять уральцам, кем на самом деле являются байкеры. По словам организаторов, они преследуют цель развенчать стереотип о буйных и грозных мотоциклистах, познакомив «пешеходов» с их культурой и, главное, показать, что это действительно "культура".

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Андрей работает в финансовой сфере, а в байкерской тусовке находится с 2017 года. За это время он успел побывать на многих фестивалях и наконец-то дождался его "приезда" в родной Екатеринбург. Как рассказал мотоциклист Накануне.RU, еще в 2014 году он познакомился с крутыми ребятами, но только спустя 3 года его шеф предложил, в качестве эксперимента, освоить что-то новое и вместе сдать на права. В итоге, шеф отказался, а Андрей действительно нашел для себя новое хобби и стал рассекать на железном коне по российским дорогам.

Участник мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

"Мне кажется, большинство мужиков к байкерской теме подстегивает к годам 30-35. Как сейчас ходят шортсы: "Ты что, байкфри? До сорока не заведешь, будешь старозаводящим". Я считаю, что фестиваль - отличная идея. В Екате нужны такие мероприятия, нужно мотокультуру развивать, продвигать, и этот фестиваль дает возможность показать сообществу, которое не в теме, что байкеры нормальные ребята, не хулиганы, не бандиты, не алкоголики. Когда приезжаешь на фестивали, знакомишься с людьми из разных городов, разных сфер деятельности... В обычной жизни это очень непохожие друг на друга люди, но когда собираются вместе на мотоциклах, слушать музыку и отдыхать - все на одной волне. Ну и повод лишний раз перед началом мотосезона предупредить автомобилистов, что на дороге много мотоциклистов, чтобы тебе были внимательнее, смотрели в зеркала, пропускали, когда есть возможность и относились к байкерам более дружелюбно, чем мы часто это видим", - отметил Андрей.

Он также поблагодарил организатор за масштабные мероприятия, которое зарядит энергии на его первое большое путешествие. Уже через неделю состоится пробег до Москвы и по золотому кольцу на 7 тыс. км.

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Встала на колеса и 22-летняя Ульяна из Ревды. Будни сотрудника распределительного центра предложил разбавить ее друг, и вот уже два года девушка постигает байкерскую культуру.

Участник мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

"Это мой первый фестиваль и я рада, что его будут проводить в Екатеринбурге. Я жду много ярких эмоций, и в в следующем году обязательно вернусь", - рассказала девушка. Ульяна также отметила, что в байкерской тусовке нет стереотипов о том, кто имеет право водить мотоцикл. Тревожатся за нее только близкие, однако принимают новое увлечение дочери.

Оказался среди байкеров и предприниматель с собственным бизнесом. Вместе с подчиненным и братом по клубу WideRiwer Владимир приехал в Верхнюю Пышму по приглашению самих организаторов.

Участник мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

"Я байкер с детства, мой первый мотоцикл был еще советским. Привлекает общение с ребятами и, конечно же, свобода. Основная масса мотоциклистов - это люди в определенном достатке, устоявшиеся, семейные, когда с работой уже неплохо. Есть и те, кто кредиты на мотоциклы берут, но и они получают свою свободу. Ты на дороге, ты один - это и есть свобода. Есть конечно риски, но тем не менее тебя ничего не держит. Словами не передать эти чувства, особенно когда находишься среди своих ребят, в мотобоатстве. У нас даже выражение такое есть: "Это брат не по крови - это брат от другой мамы", - рассказывает Владимир.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

За 24 года совместной жизни Владимир успел завести с женой пятеро детей. Один из них по примеру отца также уже сел на мотоцикл. По словам байкера, подобные фестивали нередко являются семейными - пока он с клубом едут на байках, за ними на машинах следуют жены с детьми. Это еще раз доказывает, что не стоит верить стереотипам.

Мотопарад фестиваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

"У нас в клубе организована музыкальная группа, с которой мы выступаем. Это досуг. Мы же живем в дне сурка: работа-дом, работа-дом, а здесь такая хорошая отдушина. Жаль, конечно, что время ограничено, но тем не менее, в начале каждого нового года мы составляем свой календарь мероприятий. И екатеринбургский фестиваль, конечно, влез в планы многих", - отметил Владимир.

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Одним из организаторов является Фонд святой Екатерины. Именно он принял участие в разработке одного из маршрутов, который проходит через все самые известные храмы Среднего Урала. Среди них: Верхотурье, Ганина Яма, уникальный храм архангела Михаила в селе Новоипатово и многие другие храмы. Финальной точкой мотопробега станет молебен в часовне святой Екатерины в Екатеринбурге.

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

В колонне проедут байкеры из более чем 30 клубов со всех краев страны, а также просто желающие окунуться в стихию "Движения". Отправной точкой стал Музейный комплекс УГМК, который также является одним из организаторов фестиваля.

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

"У нас с вами два дня, это все для нас, - заявил сопредседатель оргкомитета фестиваля и председатель ассоциации "Федерация свободных байкеров" Владимир Кашкин. - Мы придумали очень много активностей, немножко так по хитрому, чтобы вы не успели посмотреть их все и в следующем году, если бог даст, мы сюда вернулись и еще раз все это сделали. Это зависит от каждого из нас. Надеюсь, что все понимают, что это миссия, которая нам дана - сделать этот город столицей мотоциклетного движения, официального открытия сезона, когда байкеры, автотуристы и мото-туристы, да и все путешественники, могли бы в начале сезона приезжать в Екатеринбург с Запада-Востока и здесь начинать свой сезон. Поэтому давайте постараемся к концу завтрашнего дня ответить на главный вопрос екатеринбуржцеа: "Кто мы-байкеры, И куда мы идем? Всех с праздником и пожалуйста, едем аккуратно".

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Хотя это и байкерский фестиваль, насладиться им можно и без железного коня. Для этого организаторы специально подготовили концертную программу как в Верхней Пышме, так и Екатеринбурге. Настоящим событием стало выступление сибирской группы OTYKEN, для которого впервые в России установили сцену на самом большом в мире БелАЗе.

"Очень символично, что мотофестиваль "Движение", который проводится у нас в регионе впервые, открывается со сцены уникального автомобиля - самого большого в мире карьерного самосвала БелАЗ 757.10. Его можно увидеть только в трех случаях: если вы на них работаете, если вы работаете на заводе, который его производит, и если вы находитесь в гостях Музейного комплекса. Я очень рада тому, что мы стали открывающей площадкой. Приходите к нам все в гости. Я надеюсь что этот уникальный, замечательный, веселый, драйвовый фестиваль станет регулярным, а мы обязательно будем в нем участвовать. Я желаю всем прекрасного настроения, аккуратной езды и пусть в эти два дня погода нам подыграет", - сказала исполнительный директор Музейного комплекса Верхней Пышмы Елена Филатова.

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Старт мотофестеваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

На открытии присутствовал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник поздравил присутствующих с тем, что Екатеринбург теперь официально можно называть столицей мотокультуры России. Поддавшись настроению мэр ненадолго примерил и на себя роль байкера.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

"Это фестиваль мотокультуры, спорта и музыки. Буквально через несколько минут колона мотоциклистов выдвинется в город Екатеринбург. Столица Урала предлагает обширную программу, будут работать порядка 30 площадок, выступать известные артисты, проводиться спортивные мероприятия. А самое главное, что к нам приехали гости из большого количества городов нашей страны. В сентябре прошлого года Екатеринбург впервые заявил о себе как о столице мотокультуры, когда мы проводили Чемпионат России по стантрайдингу STUNT CHAMP и сегодняшний фестиваль "Движение" подтверждает наш статус. Мотоцеклетность столицы не только Урала, Сибири, но и всей нашей страны. Вперед, драйва, хорошего настроения!" - заключил Орлов.

Весь день верхнепышминцев будут радовать группы "Комната 60" (стильный качественный блюз); DJ WIDE – наставник нескольких поколений уральской школы скрэтч-мастерства, и 4MAL (Евгений Свалов) – диджей и радиоведущий, руководитель музыкально-просветительского проекта "Русская кибернетика".

Напомним, что фестиваль продлится все выходные, а потому уже 9 июня на сцене в Музейном комплексе выступят екатеринбургский диксиленд-оркестр Kickin’ JassOrchestra, блюз-рок группа BobandtheMonsters и кавер-группа "Каникулы". Хедлайнером площадки станет группа "Обе две", которая выступит в 19.00.

Мото-фестиваль "Движение" впервые проводится в Свердловской области. Организаторы собираются сделать его еще одним ярким ежегодным событием Екатеринбурга наравне с "Уральской ночью музыки" и "Ночью музеев". С полной программой "Движения" двух городов в эти выходные можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Теги: Верхняя Пышма, байкер, мотофестиваль, Движение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети