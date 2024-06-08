Андрей Фурсов: Из ВОЗ нужно выходить

России нужно сворачивать отношения с ВОЗ, деятельность которой не имеет отношения к здравоохранению, считает историк Андрей Фурсов, посвятивший этому несколько постов в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что по-настоящему суверенным может быть только то государство, у которого есть свой собственный образ, проект будущего. И в нем не должно быть таких ультраглобалистских структур, как ВОЗ. В России сделаны первые шаги к дистанцированию от этой структуры, но нужно двигаться дальше.

Так, в начале года премьер Михаил Мишустин своим распоряжением приостановил внедрение в РФ Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11). Там фактически легализуются педофилия, трасгендерство, гомосексуализм. Но сотрудничество с ВОЗ все равно продолжается. Это как если бы во время Великой Отечественной войны министерство здравоохранения СССР планировало сотрудничество с министерством здравоохранения гитлеровской Германии, одним из кураторов концлагерей.

"ВОЗ сегодня активно строит мировой биомедицинский концлагерь. Но с воюющим против нас Гитлером нельзя, а с воюющим против нас коллективным Западом партнерствовать в невоенной сфере, выходит, можно?" - недоумевает Фурсов.

"ВОЗ – одна из самых мерзких и опасных организаций ультраглобалистов, несущая не только разрушение нормальной человеческой жизни, самого человека, но и смерть. Контролируемая людьми типа Рокфеллеров, Гейтса, Сороса и др., эта организация играет важнейшую роль в создании мира так называемой новой нормальности, а по сути – глобального биоэкотехнофашизма", - уверен эксперт.

Многие политики в России тоже призывают выйти из ВОЗ, но официально государство по-прежнему продолжает работу с этой организацией. После начала СВО спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дать поручение Комитету палаты по экономической политике совместно с Правительством изучить целесообразность участия России в ряде международных организаций. Но дальше слов дело не пошло.