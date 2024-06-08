Захарова: Россия отреагирует на заявления США о ядерном арсенале согласно доктрине

Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

7 июня сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал.

"Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы", — заявила Захарова РИА Новости.

Она предположила, что Белый дом таким образом отреагировал на вопросы общественности США, так как у Вашингтона меньше ядерных арсеналов.

Как сообщалось, в скорректированной стратегии по ядерному оружию США основной акцент сделали на соперничестве. "Президент Джо Байден недавно подписал обновленные распоряжения по условиям применения ядерного оружия, которые учитывали бы реалии новой ядерной эры. Эти указания подчеркивают необходимость учитывать рост и расширение разнообразия ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживать Россию, КНДР и Китай одновременно", — сказал представитель Белого дома.