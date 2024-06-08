СК: Расследование убийства Игоря Талькова завершено

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова.

Подозреваемый — концертный директор Талькова Валерий Шляфман. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" Шляфман смертельно ранил Талькова при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым у него произошел конфликт.

В 1992 году Шляфмана, который скрылся в Израиле, заочно привлекли за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи пришли к выводу, что Шляфман совершил преступления умышленно.

В рамках расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей. У одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству.

Ранее в СК заявили, что Шляфман "активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер".