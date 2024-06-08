Потерявшихся в свердловских лесах девочку и мальчика нашли сотрудники "РМК-Безопасность"

Напомним, детей искали 4 суток.

Накануне в пятницу вечером к группе поисковиков присоединились 8 человек из «РМК-Безопасность».

К часу ночи волонтеры прибыли в лес, недалеко от села Липчинское на границе Свердловской и Тюменской областей на 4 машинах и 2 квадроциклах. Для поисков взяли с собой квадрокоптеры с тепловизором.

В районе 4 часов утра двое из группы на квадроцикле выехали прямо к детям. Гриша и Вика были очень истощены, все в царапинах и ссадинах. Их сразу напоили, накормили, укрыли куртками и посадили на квадроциклы греться. Дети рассказали своим спасителям, что все эти дни спали в обнимку с собаками, именно собаки не давали им замерзнуть. Питались ребята найденными перепелиными яйцами и пили воду из болот.

Комментирует специалист «РМК-Безопасность» Виктор Крылов: «Когда мы приехали в лес, нас попросили забросить две группы людей в разные квадраты поиска. Мы их отвезли, а сами решили на двух квадроциклах поехать в другую сторону. Детей мы не слышали, собаки не лаяли, но мы останавливались и каждые метров 200 кричали – хотели привлечь внимание. В какой-то момент мы просто выехали к ним, они были под деревом, измождённые и уставшие. Дети очень обрадовались нам и попросили забрать их из леса!».

Спасители тут же доставили детей в лагерь, где передали врачам.