08 Июня 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

В Свердловской области стартовал Фестиваль «Движение»

В Верхней Пышме состоялась церемония открытия первого на Урале фестиваля, посвященного мотоспорту, путешествиям и движению. Ради этого на территории Музейного комплекса УГМК собрали уникальную сцену: в ее центре стоит модель самого большого БЕЛАЗа. Никто в мире такого еще не делал. 

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Тысячи мотоциклистов со всей страны вместе губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым дали старт двухдневному празднику. 

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

История мотодвижения на Урале насчитывает уже больше ста лет, а легендарные мотоциклы Урал с успехом выпускаются сегодня. 

Алексей Орлов в своей речи поблагодарил тех, кто принял участие в организации масштабного события: Фонд святой Екатерины, группу компаний "Сима-Ленд", компанию Prinzip и других партнеров. 

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Глава города отметил, что это уже одно из знаковых событий региона в этом году: «Фестиваль привлёк в наш регион большое количество гостей из разных уголков России, кто любит мотоспорт, путешествие и движение. Мы все в приятном ожидании, чтобы окунуться в разнообразие мотоциклетной культуры, спортивного духа и культурного потенциала, а также получить незабываемые впечатления и наслаждение красотой движения и скорости».

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

От Музея УГМК мотоциклисты огромной колонной отправились в центр столицы Урала, где пройдет общий молебен у мощей святой Екатерины — покровительницы нашего города. Кстати, в числе мотоциклистов были и священники Екатеринбургской Епархии. 

Отметим, что для жителей и гостей Екатеринбурга организаторы подготовили десятки музыкальных, спортивных и культурных пространств для всех желающих.

Теги: фестиваль движение, алексей орлов, фонд святой екатерины, музей угмк


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