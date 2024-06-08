В Тюменской области в 2 раза увеличили единовременную выплату контрактникам
400 тысяч рублей получат заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, сообщает пресс-центра регионального правительства.
К федеральной выплате в 195 тысяч рублей в дополнение начисляется региональная - 205 тысяч.
Постановление об увеличении единоразовой выплаты со 100 тысяч до 205 тысяч рублей подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор 7 июня. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2024.
Денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области:
служба на территории России:
▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;
▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;
▪️ежемесячная заработная плата — от 40 000 рублей.
Служба в зоне СВО:
▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;
▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;
▪️при выполнении боевых задач — от 210 000 рублей (ежемесячно);
▪️дополнительные выплаты за подбитую технику, активные наступательные действия.
Дополнительная информация доступна по следующим контактам: Горячая линия — 117. Телефон пункта отбора — 8 (3452) 79-19-04. Кол-центр — 8 (3452) 79-19-05.