В Тюменской области в 2 раза увеличили единовременную выплату контрактникам

400 тысяч рублей получат заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, сообщает пресс-центра регионального правительства.

К федеральной выплате в 195 тысяч рублей в дополнение начисляется региональная - 205 тысяч.

Постановление об увеличении единоразовой выплаты со 100 тысяч до 205 тысяч рублей подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор 7 июня. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2024.

Денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области:

служба на территории России:

▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;

▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;

▪️ежемесячная заработная плата — от 40 000 рублей.

Служба в зоне СВО:

▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;

▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;

▪️при выполнении боевых задач — от 210 000 рублей (ежемесячно);

▪️дополнительные выплаты за подбитую технику, активные наступательные действия.

Дополнительная информация доступна по следующим контактам: Горячая линия — 117. Телефон пункта отбора — 8 (3452) 79-19-04. Кол-центр — 8 (3452) 79-19-05.