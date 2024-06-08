Из-под завалов дома в Луганске извлекли тела еще двух человек

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате украинской атаки жилого дома в Луганске тела еще двух человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Число пострадавших при этом достигло 60 человек. Спасательная операция продолжается, написал Пасечник в своем Telegram.

Он добавил, что специалисты восстанавливают тепловой контур домов, налаживают водо- и электроснабжение. Все пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения.

8 июня в ЛНР объявлен день траура по жертвам обстрела.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 50 человек, из них четверо - погибли, 10 пострадавших в тяжелом состоянии.

Напомним, по жилым кварталам Луганска целенаправленно нанесен удар ракетами АТАСМS производства США. Четыре американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. Одна ракета поразила два многоквартирных дома.

Поврежденное здание в аварийном состоянии, его дальнейшая судьба еще не определена. Вокруг места удара повреждено более 30 зданий и сооружений, в т.ч. школа, больница, два детских сада.