В Крыму национализируют имущество победительницы "Евровидения-2016"

Власти Крыма планируют национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава регионального парламента Владимир Константинов.

В частности, будет национализировано имущество украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова). Артистка объявлена в розыск за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России.

Кроме того, по словам Константинова, в перечень войдет имущество холдинговой компании "Киевгорстрой", народного депутата Украины, "ярой нацистки" Лидии Котеляк, Арсения Яценюка и других лиц.

В прошлом году сообщалось, что власти Крыма собираются направить деньги от продажи квартиры семьи Владимира Зеленского с аукциона на "нужды фронта и помощь участникам СВО". В октябре недвижимость в поселке Ливадия (Ялта) на южном берегу полуострова ушла с молотка за 44,3 млн рублей.