В Моздоке сбиты три украинских БПЛА

В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. По словам Меняйло, их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет.

По информации Минобороны РФ, украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над территорией Северной Осетии около 08.40 мск. Прежде об атаке дронов в этом регионе ведомство не сообщало.

Всего минувшей ночью было сбито и перехвачено 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в семи регионах, заявили в Минобороны. Над Крымом уничтожены или перехвачены девять БПЛА, над Краснодарским краем — шесть, над Белгородской и Астраханской областями — по три, над Ростовской — два, над Брянской и Тульской — по одному. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.