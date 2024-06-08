Суд в Кемерове арестовал мастера компании по делу о столкновении трамваев

Суд в Кемерово арестовал до 6 августа мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, обвиняемого в оказании небезопасных услуг по делу о столкновении трамваев.

Сам Хакимов просил отправить его под домашний арест, передает РИА Новости. Он заявил журналистам, что лично не проверял трамвай, попавший в аварию, машину осматривал слесарь.

Следователь сообщил, что обвиняемый свою вину не признал.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение сотрудникам "Кемеровской электротранспортной компании" – директору и мастеру. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие считает, что фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой.

ЧП произошло утром 6 июня — в час пик люди ехали на работу. У одного из трамваев отказали тормоза, на уклоне он набрал скорость, у него на ходу оторвало двери. На скорости трамвай врезался в состав, шедший впереди. В результате аварии пострадали более 140 человек, один мужчина скончался.