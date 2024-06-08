Об отраженной атаке беспилотников на объекты Астраханской области сообщил Игорь Бабушкин

"Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена.

Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности", - сообщил в своем телеграмм-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Губернатор призвал астраханцев не поддаваться на провокации.

"Уважаемые астраханцы, прошу вас не поддаваться на провокации, буду лично информировать вас обо всех значимых событиях", - сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Также, по данным Минобороны, в акватории Черного моря были уничтожены два украинских беспилотных судна, которые двигались в сторону Крыма.

Морские беспилотники также были уничтожены с помощью армейской авиации.

Ранее Минобороны сообщало, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 25 украинских беспилотников в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях.