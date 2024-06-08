08 Июня 2024
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Фото: Валерий Горелых

Дети, которые четыре дня провели в лесу в Свердловской области, питались перепелиными яйцами

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил Накануне.RU подробности обнаружения пропавших в лесу под Байкалово двух несовершеннолетних детей.

По его сведениям, в поисковых мероприятиях отличились четыре волонтера из Екатеринбурга, патрулировавшие вверенный лесной квадрат на двух квадроциклах.

"Удача улыбнулась четверым работникам службы безопасности регионального предприятия РМК Игорю Грекову, Вадиму Хасанову, Евгению Садритдинову и Виктору Крылову, имевших позывной "Ветер". В зону поиска они прибыли вчера, 7 июня. Сегодня в 05:00 на двух квадроциклах мужчины отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали, чтобы привлечь внимание заблудившихся ребят", - рассказал Горелых.

По его словам, в 6.15, примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. "Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали", - сообщил представитель МВД.

"В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит их. Пока найденные брат с сестрой находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице, их питомцев забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить. Огромное спасибо всем, кто остался неравнодушным к беде и оказал посильную помощь в розыске детей", - прокомментировал полковник Горелых.

Волонтеры, нашедшие детей в лесу Свердловской области(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Напомним, дети пропали возле деревни Бурмакино, где их мать - жительница Тюмени - приобрела недавно дачный участок. Накануне женщина вернулась в Тюмень по работе, однако сын и дочь попросили остаться с дедушкой еще на несколько дней, так как 4 июня у них планировалась рыбалка. Мать согласилась и уехала в Тюмень одна, взяв с детей обещание, что те позвонят, когда вернутся, однако звонка так и не дождалась.

4 июня дети вместе с дедушкой и двумя собаками породы бигль порыбачили в лесу у реки Липка и отправились домой, но заблудились по пути. Не сумев найти дорогу, они переночевали в лесу и продолжили свой путь уже на следующий день. В какой-то момент, как позднее объяснила мать детей, семья подумала, что выбралась к населенному пункту. Дети взяли у дедушки карточку, чтобы купить попить, и побежали искать магазин. Однако они ошиблись, в результате чего дети остались с собаками одни в лесу.

Пенсионер смог самостоятельно через болота выбраться к деревне только к 23.00 5 июня, после чего сразу обратился к соседке с просьбой зарядить телефон. Гриши и Вики все еще не было. Телефоны, как поясняла мать, они не взяли даже на дачу, так как там плохо ловила связь, а в их вагончике все еще не проведено электричество. Только в полночь 6 июня правоохранителям поступило сообщение о пропаже брата и сестры.

Теги: дети, лес, байкалово, поиски


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