95 млрд рублей инвестиций в Астраханскую область – результат работы делегации региона на ПМЭФ-2024

95 млрд рублей инвестиций в Астраханскую область – сумма подписанных соглашений делегацией региона на XXVII ПМЭФ.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В ближайшие годы откроем в регионе несколько новых предприятий, в том числе в сфере сельского хозяйства, создадим более 1000 новых рабочих мест. В сентябре с Россельхозбанком запустим «Школу фермера» для подготовки кадров в отрасли сельского хозяйства", - отметил губернатор.

Также регион подписал ряд соглашений о сотрудничестве с давними партнерами.

"С ПАО «Газпром» договорились о расширении использования на их объектах высокотехнологичной продукции предприятий Астраханской области. Активно продолжим сотрудничать и с КТК. Консорциум уделяет серьезное внимание своей социальной программе, приобретает необходимую нашим учреждениям технику, медицинские аппараты, специализированные автомобили. За что в очередной раз поблагодарил руководство компании", - отметил Игорь Бабушкин.

Он также подчеркнул, что сегодня на пленарном заседании Президент Владимир Путин уделил особое внимание расширению географии торговли и поставил задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт на 2/3.

"Глава государства отметил стратегическое значение МТК «Север – Юг». Астраханская область – его ключевая точка, форпост России на Каспии, и мы активно развиваем транзитные возможности, которыми в ходе форума заинтересовались коллеги из Индии – одной из ведущих экономик мира. Наша работа на Петербургском международном экономическом форуме завершена. Итоги в этом году, считаю, отличные. Новые проекты и рост грузопотока по МТК позволят увеличить налоговые поступления в бюджет, которые пойдут на развитие инфраструктуры, благоустройство территорий и строительство новых соцобъектов", - резюмировал Игорь Бабушкин.