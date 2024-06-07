«Газпром» планирует расширить использование продукции предприятий Астраханской области

Дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции в интересах ПАО «Газпром» сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор региона Игорь Бабушкин и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Период действия документа рассчитан на 2024-2027 годы.

Предполагается, что Астраханская область подготовит сводные предложения предприятий по производству передового оборудования для применения на объектах «Газпрома».

Специалисты компании проанализируют возможности предприятий, оценят соответствие предлагаемой продукции корпоративным техническим требованиям, а также потребности дочерних обществ «Газпрома».

И продукция, успешно прошедшая сертификацию, будет допущена к применению на объектах «Газпрома» и участию в закупочных процедурах.