07 Июня 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Импортозамещение в отрасли аквакультуры обсудили астраханский губернатор и глава Росрыболовства

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Бабушкин встретился руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.

В ходе встречи обсудили перспективы развития в регионе крупного центра по производству рыбных кормов для аквакультуры и подписали Соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью и акционерным обществом «Рыбные Корма».

Предмет Соглашения – реализация инвестиционного проекта строительства завода по производству кормов для аквакультуры. Предприятие будет выпускать до 50 тыс. тонн продукции по международным стандартам качества, не уступающую импортным аналогам. Проект имеет большое социально-экономическое значение для Астраханской области и для развития рыбоводства в регионе. На предприятии планируется создать более 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций превысит 4,37 млрд рублей.

Для решения вопроса ускоренного импортозамещения кормов для аквакультуры с 2023 года предусмотрена компенсация 25% капитальных затрат на строительство или модернизацию заводов по производству рыбных кормов для лососевых и осетровых видов.

«Очень важно, что такая мера поддержки есть и она работает: появляются современные заводы, чтобы поддержать рост производства аквакультуры в стране – особенно лососевых, которые очень востребованы на внутреннем рынке. В связи с санкционным режимом, пришлось достаточно оперативно переключаться сначала на поставки из дружественных стран, и одновременно серьезно заняться отечественным комбикормовым производством. Сейчас проекты реализуются не только в Астрахани, но и в Мурманской области, Карелии, Великом Новгороде. Такими темпами за год-два мы выйдем на самообеспеченность в этом сегменте», – отметил Илья Шестаков.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В России выпуском рыбных кормов занимаются более двух десятков предприятий, часть из них есть в перечне Росрыболовства.

По итогам 2023 года, объем выпуска кормов для рыб превысил 48 тыс. тонн. Производство аквакультуры в России в 2023 году достигло 402 тыс. тонн (+4.8% к 2022 году). За последние 10 лет показатель вырос в два раза.

стерлядь, рыба(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Основными видами товарной рыбы в РФ являются лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие) и осетровые.

Теги: игорь бабушкин, пмэф-2024, аквакультура, лососевые, осетровые, рыбные корма, инвестиционный проект


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