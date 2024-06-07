Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска

Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщила главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая, передает корреспондент Накануне.RU.

Медицинская помощь потребовалась четырем детям. Двоих детей доставила "скорая помощь". Они находятся сейчас на стационарном лечении. Еще двое обратились самостоятельно. Один ребенок прооперирован.

Напомним, по жилым кварталам Луганска целенаправленно нанесен удар ракетами АТАСМS производства США. Четыре американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. Одна ракета поразила два многоквартирных дома.

Родин Мирошник сообщает, что спасатели МЧС продолжают работы по разбору завалов. Под завалами или в разрушенных помещениях ещё могут находиться люди.

Поврежденное здание в аварийном состоянии, его дальнейшая судьба ещё не определена. Вокруг места удара повреждено более 30 зданий и сооружений, в т.ч. Школа, больница, два детских сада.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 50 человек, из них четверо - погибли, 10 пострадавших в тяжелом состоянии. Добавим, что по данным Минстроя, дом с обрушившимся после обстрела подъездом в Луганске подлежит восстановлению.