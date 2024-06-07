07 Июня 2024
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Фото: Reuters/Cheriss May

США меняют свою стратегию по ядерному оружию

США решили изменить свою стратегию по ядерному оружию. В скорректированной стратегии по ядерному оружию США основной акцент сделали на соперничестве, сообщают РИА Новости со ссылкой на старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Праная Вадди.

"Президент Джо Байден недавно подписал обновленные распоряжения по условиям применения ядерного оружия, которые учитывали бы реалии новой ядерной эры. Эти указания подчеркивают необходимость учитывать рост и расширение разнообразия ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживать Россию, КНДР и Китай одновременно", — сказал он.

При этом чиновник добавил, что США не видят целесообразности в наращивании ядерного арсенала до уровня, сопоставимого с совместными объемами вооружений России и Китая, чтобы обеспечить "эффективное сдерживание" этих двух стран.

По словам Вадди, США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до тех пор, пока Россия делает то же самое.

"Мне кажется, что Россия, по крайней мере, на сегодняшний день <...> продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Это позитивный момент, и мы согласны с такой позицией", — добавил он.

При этом, по его словам, в отличие от своих противников, Вашингтон не намерен разрабатывать ядерное оружие, предназначенное для последующего размещения на орбите, поскольку такой шаг стал бы "явным нарушением" существующих договоренностей по космосу.

О том, что Белый дом 7 июня объявит о планах принять более агрессивную стратегию в сфере ядерного оружия, ранее написало издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя властей США.

Теги: ядерное оружие, стратегия, США


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