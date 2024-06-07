Набиуллина: "Вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки, возросла

Перегрев экономики будет уменьшаться во втором квартале, но вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки, возросла. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина

"В базовом сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ставки, чтобы придать новый импульс дезинфляции", - приводят ее слова РИА Новости.

Напомним, совет директоров Центрального банка России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Но на этот раз в сообщении регулятора четко говорится, что инфляция продолжает раскручиваться, поэтому ЦБ допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании СД.

Также ЦБ меняет свои взгляды на уровень цен: "для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле".

ЦБ считает, что к цели в 4% инфляция вернется только в 2025 году.