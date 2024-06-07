В Тюмени проходит всероссийский фестиваль "Музсходка" при поддержке "Газпром нефти"

В Тюмени стартовал мультижанровый музыкальный фестиваль "Музсходка". В этом году в нем участвуют свыше ста авторов и исполнителей из 20 городов.

По традиции фестиваль, который проводится уже в четвертый раз, начался с самба-шествия студии этнических барабанов. Также сегодня состоялось несколько концертов – на площадках под открытым небом прозвучали авторская рок-музыка, сибирский "инди", оригинальная акустика, мелодии в стиле хип-хоп.

Как рассказали Накануне.RU организаторы "Музсходки", ее главная задача – развивать креативную среду в регионе и поддерживать авторскую музыку. Став одним из самых ожидаемых в Тюмени культурных событий, фестиваль нашел отклик и у жителей других городов.

"Это огромный успех для людей творческих профессий, и он говорит о том, что в нашем городе создана уникальная атмосфера творчества и самовыражения, в которой каждый талантливый и инициативный житель может как реализовать себя, так и повлиять на развитие целой индустрии гостеприимства", – считает врио мэра Тюмени Петр Вагин.

Фестиваль проходит при грантовой поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" и "Росмолодёжь. Гранты".

"Мы увидели в этом проекте большие возможности. Он не только повышает планку локальных креативных событий, но и предлагает достойную отечественную альтернативу международным фестивалям, собирая ярких музыкантов из десятков городов, – поясняет директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова. – Фестиваль оказывает большое влияние на развитие всего региона, позволяет его жителям активно проявлять себя, совершенствоваться, менять жизнь к лучшему. Как всегда в таких случаях, "Газпром нефть" выступает партнером подобных инициатив, рассматривая свое участие как необходимую социальную инвестицию".

Ранее в интервью ТАСС Ярина Сугакова подчеркивала, что цель компании – не просто выделять деньги, а "создать систему устойчивого развития территорий, в том числе за счет системы грантовой поддержки".

"Когда человек сам включен в социальные преобразования, получается более устойчивый и длительный эффект. Но мы понимаем, что отдельный грантовый проект – слишком небольшое изменение, и только управляя проектами как системой, мы сможем достичь той цели, которую поставили себе, – создание благоприятной среды для устойчивого развития территорий и человеческого потенциала", – отмечала она.

Добавим, что в программе "Музсходки" не только выступления музыкантов: работают творческие мастерские, проходят ярмарки местных мастеров. Завершится фестиваль 8 июня выступлением группы "Моя Мишель" на сцене у "Конторы пароходства".