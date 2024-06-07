Путин предложил бесплатно передавать "заброшки" бизнесу

Владимир Путин предложил передавать заброшенные объекты и участки бизнесменам, если те согласятся ликвидировать свалки на таких территориях.

"В России более 181 тыс. бесхозных и заброшенных зданий и сооружений, на учете стоит только третья часть их. Если предприниматель готов ликвидировать свалку на таком объекте, то можно бесплатно передавать ему в аренду или собственность эти объекты. Прошу правительство продумать такую возможность – без увода у городов и поселков земельных участков", - предложил президент России, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.