Путин предложил расширить семейную льготную ипотеку

Владимир Путин предложил расширить программу семейной льготной ипотеки – для малых городов и регионов с дефицитом новостроей.

"До 2030 года продлена семейная льготная ипотека. Предлагаю для семей в малых городах или регионах, где объем жилищного строительства недостаточный, семейную ипотеку выдавать семьям с двумя и более детьми вне зависимости от возраста детей – лишь бы один из них был несовершеннолетний", - сказал президент на пленарной сессии ПМЭФ.

В России к малым городам относятся населенные пункты со статусом города и населением менее 50 тыс. человек. На 2021 год в стране было около 800 малых городов.