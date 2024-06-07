Индексацию МРОТ привяжут к медианной зарплате в российской экономике

Индексацию МРОТ привяжут к общему росту зарплат в экономике, заявил президент России, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. По мнению Владимира Путина, это будет служить снижению бедности и сокращению неравенства. Для этого доходы россиян должны расти быстрее, чем экономика.

"МРОТ уже превышает прожиточный минимум. С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой – 48%. Это даст рост МРОТ на 15%, минимум превысит 22 тыс. руб. В дальнейшем это соотношение будет расти", - пообещал Путин.