Авиация уничтожила украинские безэкипажные катера в Черном море

Морская и армейская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в юго-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, катера следовали в направлении Крымского полуострова.

Напомним, сегодня утром в Минобороны России сообщили об отражении атаки ВСУ на Россию.11 беспилотников были сбиты над Крымом, восемь – над Азовским морем, шесть – над Краснодарским краем, два – над Белгородской областью и один – над Ростовской.