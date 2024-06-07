Из-за удара молнии в Пермском крае произошел пожар в гараже

Из-за удара молнии в Пермском крае произошел пожар в гараже.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, ЧП произошло вчера в Кудымкаре, когда на пульт диспетчера в 15.48 поступило сообщение о горении гаража.

Огнеборцы МЧС России, несмотря на стремительное распространение огня, успели эвакуировать из гаража мотоцикл. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров силами 18 человек личного и пяти единиц техники. Пострадавших нет.