Житель Коми наказан за оскорбление Голиковой, Терешковой и Яровой

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор Артему Мальцеву, наказанному за публичные призывы в интернете к террористической деятельности.

9 апреля 2020 г. – 14 января 2022 г. Мальцев публиковал "ВКонтакте" комментарии, в которых говорил о посягательстве на жизнь чиновников. Речь шла о таких политиках, как Татьяна Голикова, Валентина Терешкова, Ирина Яровая. Комментарии начинались со слов "на кол". "Перепало" и главе Коми Владимиру Уйбе.

Подсудимый вину признал и от дачи показаний в суде отказался. Суд оштрафовал его на 350 тыс. руб., говорится на странице "ВКонтакте" судов Санкт-Петербурга.