07 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд изменил приговор екатеринбуржцу, который избил 12-летнего подростка

Суд изменил приговор жителю Екатеринбурга Павлу Кокушкину, которого отправили в колонию за нанесение тяжких травм 12-летнему подростку.
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Напомним, инцидент произошел в конце мая 2023 года на лестничном марше в подъезде дома по улице Родонитовая. Мужчина вступил в конфликт со школьником и жестоко избил его. Ранее со взрослым был знаком одноклассник мальчика, так как они посещали одну спортивную секцию.

Как показало расследование, незадолго до этого подростки дразнили Кокушкина, потому, заметив своих обидчиков и использовав малозначительный повод, тот нанес ребенку несколько ударов кулаками по голове, ладонью по затылку и ногами по туловищу. В результате у школьника диагностировали сочетанную травму грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки, причинившие тяжкий вред его здоровью.

В марте нынешнего года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Кокушкина виновным и приговорил к 4 годам колонии строгого режима. Также с него было взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на приговор поступили несколько апелляций. Облсуд, рассмотрев материалы в закрытом заседании, изменил приговор Чкаловского райсуда, исключив ряд выводов из описательно-мотивировочной части.

"Изменено решение в части взыскания компенсации морального вреда – она будет взыскана в пользу несовершеннолетнего потерпевшего, а не его законного представителя. В остальной части приговор оставлен без изменений", - отметили в суде.

Теги: приговор, облсуд, подросток, Екатеринбург


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