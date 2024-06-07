У свердловского депутата при проверке нашли доход почти на 3 000 000 рублей

Одному из депутатов Свердловской области грозит увольнение в связи с утратой доверия. Как сообщает департамент противодействия коррупции, при проверке у него был выявлен незадекларированный доход от аренды грузовых транспортных средств на сумму почти 3 млн рублей.

Имен не называют, однако уточняют, что речь о народном избраннике одного из муниципалитетов Западного управленческого округа. За выявленное нарушение предусмотрена ответственность вплоть до прекращения полномочий депутата и включения сведений о нем в реестр уволенных в связи с утратой доверия.

Рассмотрение материалов проверки запланировано на ближайшее заседание рабочей группы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области. После этого вопрос о "наказании" будет решен местной думой.