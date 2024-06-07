Путин объяснил, почему работающим пенсионерам не повышали пенсии в профицитные годы

Владимир Путин заявил, что у государства появились ресурсы для индексации пенсий работающим пенсионерам. Интересно, что на 2025 год бюджет анонсировался дефицитный – как и в 2024-м.

При этом, по словам президента России, раньше у государства на такие индексации денег не было, хотя в предыдущие несколько лет бюджет страны был профицитным, то есть доходы были больше, чем расходы.

"Хочу сказать о решении, которое не раз поднималось в ходе моих встреч с гражданами. Из-за бюджетных ограничений мы не могли решить этот вопрос. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы с 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться и тем, кто продолжает работать, это будет действительно справедливо", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ.