"Газпром нефть" поможет создать мультимедийную экспозицию о Югре

Глава ХМАО-Югры Руслан Кухарук и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, партнеры договорились о совместных инвестиционных и экономических проектах, решении социальных задач округа и его муниципальных образований.

На полях ПМЭФ-2024 врио губернатора ХМАО-Югры и член правления, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию "Газпром нефти" Александр Дыбаль также обсудили создание экспозиции "Энергия будущего" в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске.

"Мы решили масштабировать этот проект, сделать более насыщенным и активным, с привлечением креативных индустрий", – отметил Руслан Кухарук.

Компания уже начала разработку проекта постоянной выставки, ее площадь составит более 500 квадратных метров. По словам заместителя губернатора Югры Елены Шумаковой, экспозиция расскажет о муниципалитетах округа и вкладе югорчан в развитие региона. Новые экспозиции будут посвящены тому, как люди создают нефть и как нефть меняет жизнь людей к лучшему. Мультимедийное пространство привлечет детей, молодых людей, начинающих специалистов в сферу нефтегазового комплекса, выразила надежду Елена Шумакова.