480 млрд инвестиций привлек в Омскую область Виталий Хоценко в ходе переговоров на ПМЭФ-2024

Губернатор Виталий Хоценко провел на полях Петербургского международного экономического форума более 30 рабочих встреч и переговоров.

«В результате рассчитываем привлечь в Омскую область более 480 млрд рублей инвестиций. Из крупного отмечу подписание соглашения с группой компаний «Рост» о строительстве в Омской области тепличного комбината. Омск – один из самых солнечных городов России и этим преимуществом нужно пользоваться. Сегодня сельское хозяйство региона в полной мере обеспечивает омичей всеми необходимыми продуктами питания за исключением овощей. Благодаря этому проекту мы получим 15 тысяч тонн овощей в год. Инвестор планирует вложить в создание теплиц около 10 млрд рублей, будет создано порядка 300 новых рабочих мест», - отметил Виталий Хоценко.



Губернатор выделил такие знаковые соглашения в рамках ПМЭФ, как: открытие завода по производству решетчатого настила; строительство нового гостиничного комплекса вместимостью 500 – 600 человек единовременно, инвесторы планируют вложить в него более 1,5 млрд рублей; запуск в Омске производства светотехнического оборудования, что поможет продолжить модернизацию системы наружного освещения и городской инфраструктуры.

Знаковым событием для Омской области стало подписание соглашения о по строительству нового аэропорта Омск-Фёдоровка. Подписание происходило в присутствии министра транспорта России Романа Старовойта и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

«Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего, помимо пассажирских перелётов, транспортировку грузов между Азией и Европой», — отметил Виталий Хоценко.

По оценке главы региона, целый ряд вопросов, значимых для развития Омской области обсуждались на встречах с первым заместителем Председателя Правительства России Денисом Мантуровым, заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным

и Министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. В частности, Губернатор проинформировал Дениса Мантурова о мерах, предпринимаемых в нашем регионе для обеспечения технологического суверенитета страны в рамках панельной сессии «Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета». На встрече с Министром сельского хозяйства РФ обсуждались темы комплексного развития сельских территорий Омской области. Особое внимание уделили увеличению урожая льна-долгунца в нашем регионе и меры поддержки для его производителей. Также обсудили вопросы рыболовства в Омской области.

Министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову и федеральным экспертам Виталий Хоценко рассказал о развитии системы инженерного образования в Омской области.

В ходе диалога с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максудом Шадаевым речь шла о развитии в регионе федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и модернизации отделений почтовой связи.

Также на полях форума Виталий Хоценко провел в рабочие встречи с многолетними и стратегически важными партнерами региона компанией «Газпром нефть». Обсуждалась, в том числе, реализация программы газификации Омской области.

Подписаны соглашения с руководством крупнейших маркетплейсов «Вайлдберриз» и «Озон», которые строят в Омске свои распределительные центры.

В целом, считает Губернатор Виталий Хоценко, делегация Омской области плодотворно поработала на Петербургском международном экономическом форуме и возвращается в регион с конкретными результатами, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.