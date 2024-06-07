По Тюменской области прошел разрушительный смерч

Смерч обрушился на Тюменскую область. Видео разгула стихии опубликовали местные жители в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Сильнее всего пострадал Бердюжский район. Ураганный ветер снес кровлю домов, повредил электрические сети. В соцсетях местные жители сообщили также о крупном граде.

Власти занимаются устранением последствий смерча. Всем владельцам пострадавших домовладений будет оказана материальная помощь

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ожидаются сильный ветер порывами 20 - 25 м/с, грозы и сильный дождь.

Отметим, что ранее в Свердловской области, под Нижним Тагилом был замечен торнадо. Столь нетипичную для уральского региона картину увидели жители района ГГМ (Гальяно-Горбуновский массив). Несмотря на то, что стихийное явление было не столь внушительных размеров, чтобы напугать горожан, однако опасения, что он может перерасти в что-то большее возникли.

Как сообщила Накануне.RU главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, торнадо действительно не является для Урала типичным явлением, однако и удивляться его появлению не стоит.

"Условиями возникновения торнадо бывают неустойчивая погода, как у нас сейчас наблюдается, активная грозовая деятельность, высокая температура воздуха, зона атмосферного фронта сейчас проходит по территории Свердловской области - и это все можно назвать условиями возникновения", - отметила синоптик.

Она пояснила, что хоть явление и редкое, его иногда можно встретить в регионе, но чаще всего оно очень кратковременное. Потому и опасаться местным жителям не стоит. Риск того, что торнадо может стать больше и действительно нанести ущерб, маловероятен.