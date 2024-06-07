Режим ЧС федерального уровня введен в 10 регионах из-за заморозков

Сложившаяся в 11 регионах обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает МЧС РФ.

Речь идет о заморозках на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.

Федеральный уровень реагирования также введен на территории Якутии из-за масштабного паводка, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 21 регионе РФ прошли заморозки, погибло порядка 1,2% урожая. Сообщалось, что Минсельхоз рассматривает возможность введения режима ЧС федерального масштаба из-за уровня ущерба, нанесенного заморозками. Такой статус позволит оперативно и в больших масштабах оказывать помощь фермерам с пересевом и компенсацией убытков.