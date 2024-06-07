Сразу пять крупных инвестиционных соглашений в сфере АПК подписал на полях ПМЭФ-2024 губернатор Астраханской области

Сегодня в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал сразу 5 соглашений с крупными федеральными инвесторами. В частности, достигнуты договоренности о развитии инвестиционных проектов в сферах животноводства, растениеводства и производства кормов.

Документ о сотрудничестве в реализации инвестпроекта по производству мяса бройлеров подписали губернатор Астраханской области и учредитель ООО «Птицефабрика «Владимировская». В 2024-2025 годах предприятие планирует инвестировать 240 млн рублей на модернизацию и реконструкцию трех цехов клеточного содержания птицы общей вместимостью 180 тысяч птицемест, реконструкцию 20 цехов напольного содержания птицы. В текущем году предприятием запланированы капремонт административного здания, столовой, реконструкция очистных сооружений и системы высоковольтной линии, строительство инкубатора производственной мощностью до 1500 тысяч яиц в год. По итогам реализации инвестиционного проекта будет создано около 500 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 3,4 млрд рублей.

С действующим партнером АО «Рыбные Корма» Правительство Астраханской области заключило новое соглашение, предметом которого станет реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству кормов для объектов аквакультуры мощностью 50 тысяч тонн в год. Напомним, в рамках реализации первого этапа инвестиционного проекта в 2023 году введена в эксплуатацию линия по производству рыбных кормов с мощностью 25 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составил 2,183 млрд рублей, создано 170 рабочих мест. В ходе второго этапа (2024-2026 гг.) предусмотрено привлечение инвестиций в объеме 2,175 млрд рублей.

Еще один важный проект в сфере растениеводства будет запущен на территории Камызякского района Астраханской области ООО «ДИАС». Инвестиционный проект предусматривает создание агропромышленного комплекса по производству риса. Общий объем инвестиций в комплексную реконструкцию мелиоративной системы под рисовый севооборот составит 209,5 млн рублей.

В соответствии с соглашением, подписанным сегодня с ООО «ОЛЬВЕРА», в Икрянинском районе Астраханской области будет создан агропромышленный комплекс по выращиванию томатов открытого грунта и их последующей промышленной переработке на собственных производственных мощностях. Планируемая мощность проекта – производство и переработка 15 тысяч тонн томатов в сельскохозяйственный сезон. Результатом переработки готовой продукцией на выходе станут томатные концентраты (паста, пульпа, пассата, соус) в объеме 5 тысяч тонн. Срок реализации проекта: 2023 - 2026 гг., общий объем инвестиций – 400 млн рублей.

Еще один комплекс запустят до 2025 года на территории Астрахани. ООО «БИЛД» заявил о начале строительства, реконструкции и модернизации морозильного комплекса по производству овощей и картофеля. В текущем объем инвестиций составит 143 млн. рублей, которые направят в том числе на приобретение линии для производства и заморозки картофеля фри, реконструкцию газовой линии и производственных помещений. Планируемая мощность объекта – 50 тысяч тонн продукции в год, общий объем инвестиций – 310 млн рублей. По итогам будет создано 100 новых рабочих мест.