В Хакасии научились отражать налет ДРГ на популярный курорт

В Хакасии прошли антитеррористические учения по отражению налета диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на детский санаторий "Озеро Шира".

По легенде, рано утром 6 июня неизвестные совершили вооруженный налет на детский санаторий "Озеро Шира", находящийся в поселке Жемчужный Ширинского района. В результате обстрела три человека получили огнестрельные ранения. Преступники подожгли здание и скрылись. Нападавшие обнаружены в поселках Жемчужный и Колодезный, их заблокировали в частных домах, а затем нейтрализовали.

Озеро Шира с прилегающей территорией является региональным курортом. Считается, что вода из озера способствует лечению болезней органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, пишет ТАСС.