Путин заявил о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров

Владимир Путин заявил о необходимости возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам: "мы должны принять это решение".

Стоит отметить, что ранее российские власти – правительство, администрация президента и парламент – неоднократно игнорировали предложения профсоюзов, оппозиционных партий и общественников о необходимости возвращения индексации пенсий людей, работающих после выхода на пенсию. Минфин, в частности, заявлял, что на это в бюджете нет денег.