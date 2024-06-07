КТК и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве в производственной и социальной сферах

На ПМЭФ-2024 губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор КТК Николай Горбань подписали соглашение между Консорциумом и Правительством региона о социально-экономическом сотрудничестве. Документ направлен на дальнейшее развитие взаимодействия как в производственной сфере, так и в рамках социального партнерства.

Среди приоритетных целей соглашения – обеспечение бесперебойной и безаварийной эксплуатации магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск на территории Астраханской области; обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов КТК, в частности реализации проектов по модернизации текущих мощностей трубопроводной системы Консорциума; дальнейшее развитие и повышение эффективности функционирования промышленной, транспортной и иных отраслей экономики Астраханской области и объектов Консорциума.

КТК продолжит активную поддержку социальной сферы области и реализацию программ помощи наиболее уязвимым слоям населения. Взаимовыгодное сотрудничество между Консорциумом и областью будет динамично развиваться по таким приоритетным направлениям как образование, здравоохранение, культура и спорт. Также положения соглашения определяют сферами сотрудничества реализацию экологических проектов, приобретение для нужд региона муниципального автотранспорта и специальной дорожной техники.

История сотрудничества Консорциума и Правительства Астраханской области насчитывает более двух десятилетий. С первых лет строительства и эксплуатации нефтепроводной системы компания реализует на территории Астраханской области обширную благотворительную программу по поддержке учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной сферы. Общая сумма помощи за 1998-2024 годы составила свыше 1,4 млрд рублей. Из текущих крупных проектов, реализованных КТК, необходимо отметить поставку в начале 2023 года новейшего компьютерного томографа стоимостью почти 60 миллионов рублей в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. А материальная база коммунальных служб районов прохождения трассы магистрального нефтепровода КТК и города Астрахань в конце 2023 - первой половине 2024 года усилена благодаря КТК различной современной спецтехникой на общую сумму уже более 60 миллионов рублей. Наиболее значительный благотворительный проект в настоящее время – Культурно-эстетический центр детей и молодежи (КЭЦДМ), строительство которого началось летом 2023 года в селе Енотаевка.

«Для нас очень важны проекты, которые реализует и поддерживает компания КТК, – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. – Все социальные и благотворительные программы направлены на сохранение экологии, развитие медицины и культуры, а главное – на поддержку нашей молодежи».