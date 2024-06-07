ЕК считает, что Киев защитил права нацменьщинств и имеет право претендовать на место в Евросоюзе

Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Грузии, которая ранее также получила статус страны-кандидата в члены ЕС, такого предложения не сделано.

"Мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия. Теперь решение в руках стран-членов", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро.

Она отметила что, по мнению Еврокомиссии, Киев выполнил все условия, включая выдвинутое Венгрией - по защите прав национальных меньшинств.