Следствие назвало погибшего в ходе СВО генерала Цокова соучастником Попова

Следствие считает, что бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом говорится в материалах Второго Западного окружного военного суда, сообщает "Интерфакс".

Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года, посмертно был удостоен звания Героя России.

Ранее СМИ сообщили, что Попов дал изобличающие показания на других фигурантов дела о хищении металлопроката, закупленного для создания оборонительных сооружений на линии фронта. Однако его адвокат заявил РИА Новости, что генерал изобличающих показаний не давал: "Он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам".

Сегодня оставил Попова в СИЗО до 11 августа. Обвиняемый на судебном заседании заявил, что в зоне боевых действий он занимался построением обороны, а не хищением денежных средств. Он добавил, что "не вылезал из окопов" и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны". По словам Попова, "у него за душой ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет вообще".

Напомним, следствие обвинило Попова в продаже металлоконструкций для линий обороны на Запорожском направлении на 133 млн рублей.