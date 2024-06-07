В Правительстве поддержали закон о регулировании маркетплейсов

Правительство поддержало законопроект об основах государственного регулирования деятельности маркетплейсов.

"Правительство поддержало наш законопроект. И в Госдуме в июне в первое чтение зайдем", - сказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на Петербургском международном экономическом форуме.

Политик уточнил, что окончательное решение должно быть принято на заседании комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности, которая состоится 10 июня.

Ранее выяснилось, что в России регулировать маркетплейсы будет отдельный закон, который сформулирует кабмин. Федеральная антимонопольная служба подготовила концепцию документа. Владельцев торговых площадок обяжут контролировать заявленную информацию о товарах. Кроме того, власти опишут взаимодействие маркетплейсов с покупателями, продавцами и владельцами пунктов самовывоза. Ранее правительство и государственно-правовое управление президента РФ отклонили два депутатских проекта, которые предлагали регулирование онлайн-платформ.