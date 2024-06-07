Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за стрельбу у бара в центре города

Житель Екатеринбурга осужден за покушение на знакомого в ходе конфликта в центре города. Несостоявшегося убийцу отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось рано утром 27 апреля 2022 года. Пьяный мужчина стоял у входа в бар на улице Малышева. В какой-то момент он выстрелил из травматического пистолета в голову приятеля, с которым ранее у него вышел конфликт.

Пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Его жизнь удалось спасти. В дальнейшем стрелок был задержан и возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу был допрошен ряд свидетелей. Состоялись осмотры мест происшествия и предметов, очные ставки, обыски. Проведены судебно-медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, трасологическая и баллистическая судебные экспертизы.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, к раскрытию преступления, о котором идет речь, были подключены полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска, которые с сыщиками ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу установили главного фигуранта этих криминальных событий.

"Причиной конфликта со стрельбой в финале стала банальная ссора во время совместного застолья знакомых. Один другого стал учить жизни. Такие нравоучения в состоянии "под мухой" не пришлись по душе владельцу пистолета. Он выхватил оружие и применил его, причинив огнестрельное ранение в область головы своему оппоненту", - отметил полковник Горелых.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес стрелку свой приговор: 6 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.