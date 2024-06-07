В Сургуте на маршруты выйдут девять новых автобусов большого класса

В Сургуте в муниципальную компанию "СПОПАТ" поступили автобусы большой вместимости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Девять новых автобусов уже находятся на предэксплуатационной подготовке, проходят техосмотры, готовятся к оформлению. Еще один поступит в августе этого года. Пополнение подвижного состава на предприятии продолжится.

Новые автобусы изготовлены в городе Нефтекамске, на предприятии "НЕФАЗ", имеют вместимость 98 мест, из которых 31 – для сидения. Они оборудованы откидным трапом и площадкой для размещения инвалидной коляски. Все единицы транспорта будут направлены на обеспечение движения маршрутов 45 и 47 и в ближайшее время выйдут на линию.

Как сообщало Накануне.RU, 30 апреля у частной компании "Центр", обслуживающей эти маршруты, истек срок договора. По данным предприятия "Центр", новый договор не подписан, поскольку условия в компании посчитали неприемлемыми. В организации отмечают, что цена договора не соответствует затратам на сегодняшний день. Убытки компании за первый квартал текущего года составили почти 5,7 млн руб. В компании заявили, что их не устраивает цена за километр пробега. Также перевозчик утверждает, что новый договор, который предлагалось заключить с 1 по 31 мая, содержал неприемлемый для работы организации пункт, о том, что муниципальная компания "СПОПАТ" вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без объяснения причин.

Директор "СПОПАТ" Александр Попов заявил, что происходящее оценивают как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика.

Напомним, ранее "СПОПАТ" уже ввел в эксплуатацию 30 новых автобусов. В рамках транспортной реформы корректировка расписания маршрутов движения продолжится, с учетом показателей нагрузок пассажиропотока. Определить наиболее удобный для себя путь можно, воспользовавшись вкладкой на главной странице официального портала администрации города Сургута "Общественный транспорт". В данном разделе размещен сервис "Транспортный портал".

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